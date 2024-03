Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drei Tatverdächtige nach Schockanruf festgenommen

Einen großen Erfolg konnte die Heilbronner Polizei am Donnerstagabend verzeichnen. Dank tatkräftiger Unterstützung eines Ehepaars aus Heilbronn gelang es den Beamten, zwei Männer und eine Frau im Alter von 31, 33 und 57 Jahren festzunehmen.

In den späten Abendstunden des 7. März erhielt eine 57-jährige Heilbronnerin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse die Angerufene eine Kaution von 20.000 Euro übergeben. Die aufmerksame Frau durchschaute die Betrugsmasche sofort, spielte jedoch dem Anrufer gegenüber weiterhin die besorgte und ahnungslose Mutter. Gleichzeitig informierte sie ihren Ehemann, indem sie ihn mithilfe einer schriftlichen Notiz über den Betrugsversuch aufklärte. Nachdem der Mann bereits die Polizei verständigt hatte, wurde seine Frau nach Anweisungen durch den Ortsteil Kirchhausen gelotst. Hierbei fiel den eingetroffenen Observationskräften der Polizei ein weißer BMW auf, der sich dem zwischenzeitlich geparkten Auto der Zeugin näherte. Nachdem die beiden Insassen des BMW die Zivilfahrzeuge erkannten, versuchten sie zunächst zu flüchten, konnten jedoch bereits nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen werden. Bei der anschließenden Überprüfung ihres Autos stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen wenige Tage zuvor von einem Fahrzeug in Rheinland-Pfalz entwendet wurden.

Da die Frau trotz der Festnahme der beiden Personen weiterhin telefonisch in Kontakt mit dem angeblichen Polizeibeamten stand, wurde der polizeiliche Einsatz fortgesetzt. Im weiteren Verlauf wurde eine weitere Geldübergabe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße in Heilbronn vereinbart. Hier sollte die Angerufene nun die Kaution einer Abholerin übergeben. Als sich diese kurze Zeit später dem Auto näherte, wurde auch sie durch Polizeibeamte festgenommen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen des bestehenden Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs die beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die Beschuldigten wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

"Dem besonnenen und geschickten Vorgehen des Ehepaars sowie dem taktisch klugen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen von Schutz- und Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass wir einen solchen Erfolg verbuchen konnten," kommentiert Polizeipräsident Frank Spitzmüller die gelungene Arbeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Arbeitsbereich Betrug der Kriminalpolizei Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

