POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall in Künzelsau und fuhr anschließend davon. Gegen 21 Uhr begegneten sich der BMW einer 18-Jährigen und das Fahrzeug des Unbekannten in der Amrichhäuser Straße. Hierbei touchierten sich die Außenspiegel der beiden Autos. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und anzuhalten, fuhr die unbekannte Person weiter. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 079409400, zu melden.

