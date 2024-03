POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht Nachdem sich Einbrecher in der Nacht auf Montag Zugang zu einem Firmengelände in Bad Friedrichshall-Kochendorf verschafften, sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Täter gelangten zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 7 ...

mehr