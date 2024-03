Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

B27/Elztal: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 27 bei Elztal zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws, wodurch eine Person verletzt wurde. Eine 38-Jährige musste ihren Audi aufgrund des Verkehrs abbremsen. Dies erkannte ein 28-jähriger Ford-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Die 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Walldürn-Rippberg: Diebstahl von Nickel und Zinn in Gießerei

Am vergangenen Wochenende erbeuteten Unbekannte rund 300 Kilogramm Nickel und Zinn aus einer Firma in Walldürn-Rippberg. Die Täter entwendeten zwischen Freitag und Montag das Metall aus der Halle einer Gießerei in der Amorbacher Straße. Vermutlich wurde für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt. Wie genau die unbekannten Täter sich Zutritt zum Gelände und Halle der Gießerei verschafft haben ist bislang unklar. Die Diebe erbeuteten Metall im Wert von mehr als 6.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell