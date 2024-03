Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Lebensmitteleinzelhändler im Vollbrand

Am Montagnachmittag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Vollbrand eines Lebensmitteleinzelhändlers in Mosbach-Neckarelz aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, gegen 16.15 Uhr, waren die Flammen am Gebäude in der Pfalzgraf-Otto-Straße deutlich zu sehen, woraufhin der Einsatzbereich weiträumig abgesperrt und die angrenzenden Gebäude evakuiert wurden.

Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar und Bestandteil der Brandermittlungen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Unter anderem ist die Bundesstraße 27 komplett gesperrt. Personen werden geben den Einsatzbereich weiträumig zu umfahren. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung ebenfalls gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

