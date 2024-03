Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2024

Wertheim: 70-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Beim Brand einer Wohnung in Bad Mergentheim kam am Montagmorgen die 70-Jährige Bewohnerin ums Leben. Das Polizeipräsidium Heilbronn wurde um kurz vor 6 Uhr von der Rettungsleitstelle Main-Tauber-Kreis über den Brand in der Erdgeschosswohnung im Haslocher Weg informiert. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte in der Wohnung eine tote Frau aufgefunden werden. Fünf Bewohner des Hauses wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500.000 Euro geschätzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner teilweise wieder zurück in ihre Wohnungen. Einige Wohnungen sind allerdings zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Wertheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, zudem waren mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Kapitaldelikt. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

