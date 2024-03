Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich vergangene Woche unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Haßmersheim. Zwischen Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Ehrenmalstraße, warfen ein Fenster mit einem Stein ein und stiegen über dieses ins Innere ein. Anschließend durchwühlten sie das Inventar und entwendeten eine hochwertige Spiegelreflexkamera. Die Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Aglasterhausen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 bei der Polizei zu melden.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstag einen Verkehrsunfall in Mosbach und fuhr anschließend weiter. Zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken die auf einem Parkplatz in der Schwanengasse geparkte Mercedes E-Klasse. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

