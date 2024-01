Raunheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (18.01.), gegen 3.30 Uhr, ereigneten sich in der Bahnhofstraße drei Einbrüche in Geschäfte. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte jeweils Zugang ein Optikgeschäft, ein Cafe und in ein Nagelstudio. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher hauptsächlich auf Geld. Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

mehr