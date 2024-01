Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hessenderby am Wochenende

Verkehrsbeeinträchtigungen in Darmstadt erwartet

Darmstadt (ots)

Am Samstag (20.01.) findet das Bundesligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und der SG Eintracht Frankfurt, das sogenannte Hessenderby, statt. Aufgrund der Sportveranstaltung werden im Stadtgebiet von Darmstadt Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern, sich auf verstärktes Verkehrsaufkommen einzustellen und, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Besucher des Spiels werden gebeten, die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten zu nutzen. Die Anweisungen der Polizei- und Ordnungskräfte sind zu beachten.

Erfahrungsgemäß ist in der Nähe des Stadions und auf den Hauptverkehrsachsen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, insbesondere in dem Zeitraum der Vor- und Nachspielphase. Besucher des Spiels sollten daher zusätzliche Zeit für die An- und Abreise einplanen. Aufgrund von möglichen Fanmärschen ist um die Mittagszeit beziehungsweise dem frühen Nachmittag mit kurzfristigen Straßensperrungen ausgehend vom Südbahnhof und gegebenenfalls der Innenstadt in Richtung des Stadions zu rechnen. Die Polizei wird mögliche Märsche begleiten und ist mit Einsatzkräften in der Innenstadt und rund um das Stadion präsent.

Alle polizeilichen Infos rund um den Einsatz finden Sie auf unserem X-Kanal (ehemals Twitter): @Polizei_SuedHE

Hinweis für Medienvertretende: Am Einsatztag können sich Pressevertreterinnen und Pressevertreter an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-13500 wenden. Auch ein mobiles Presseteam wird im Einsatz sein und kann über diese Nummer angefordert werden.

