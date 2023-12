Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Kellerbrand geht glimpflich aus

Vermutlich auf Grund einer Zigarettenkippe geriet am Samstagnachmittag der Inhalt eines Mülleimers in einem Kellerraum in einem Gebäude im Hillergraben in Flammen auf. Die Bewohner mussten das Gebäude auf Grund der Rauchentwicklung kurzfristig verlassen, blieben jedoch unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausdehnung auf das Gebäude verhindert werden, so dass lediglich geringfügiger Sachschaden am Mülleimer entstand. Neben einer Polizeistreife vom Polizeiposten Pfullendorf waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vorsorglich ein Rettungswagen eingesetzt.

