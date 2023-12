PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand

Am Freitagabend gegen 21:21 Uhr fuhr ein 32-jähriger Tatverdächtiger auf seinem eBike im Aspenhauweg einer Polizeistreife in die Arme als diese gerade in einer Kontrolle wahren. Als er am Kontrollort stoppte, beleidigte er die anwesenden Personen und bemerkte erst später, dass sich darunter auch Polizeibeamte befanden. Um seiner Beleidigung Nachdruck zu verleihen, beleidigte er nun die anwesenden Polizeibeamten nochmals gezielt und versuchte im Anschluss mit seinem eBike davonzufahren. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte er jedoch von einem Beamten gestoppt werden, wogegen sich der Tatverdächtige heftig wehrte. Im Anschluss wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren führte er eine nicht erlaubnisfreie Schusswaffe mit sich. Der Tatverdächtige muss sich nun vermutlich wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten.

