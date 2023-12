Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Pkw nicht angemeldet

Dass sein Auto nicht bei der Zulassungsstelle angemeldet ist, musste ein 37-Jähriger bei einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend im Bereich der B 313 einräumen. Die Beamten hatten den Mann für eine allgemeine Verkehrskontrolle gestoppt und dabei bemerkt, dass der Zulassungsstempel abgekratzt war. Er musste seinen Wagen stehen lassen. Auf den 37-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Illmensee

Sechsstelliger Sachschaden bei Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand sind am Montag gegen 13.15 Uhr die örtliche und mehrere angrenzende Feuerwehren sowie die Polizei und der Rettungsdienst in die Straße "Sonnenhalde" ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache brach offensichtlich ausgehend vom Kamin ein Brand aus, der sich über den Dachstuhl des Hauses ausbreitete. Die rund 100 Wehrleute konnten die Flammen löschen, wobei das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Insgesamt dürfte durch die Flammen ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 bis 400.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

