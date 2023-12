Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Mann hebt Gullideckel aus

Mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem zusätzlichen Bußgeld muss ein 55-Jähriger rechnen, der sich am Mittwochabend in der Hauptstraße von seiner unschönen Seite gezeigt hat. Der Mann schmiss mehrere Mülltonnen um, warf mit Bierflaschen um sich, urinierte in der Öffentlichkeit und hob einen Gullideckel aus der Straße. Gefährdet wurde durch den ausgehobenen Schachtdeckel glücklicherweise niemand. Die hinzugerufenen Beamten erteilten dem Uneinsichtigen einen Platzverweis, setzten den Gullideckel wieder ein und leiteten Ermittlungen gegen den 55-Jährigen ein.

Sigmaringen

Mann flüchtet nach Fahrscheinkontrolle über Bahngleise

Ohne gültigen Fahrschein war ein 21-Jähriger am Dienstagabend in einem Zug nach Sigmaringen unterwegs, als er von einer Kontrolleurin überprüft wurde. Als der junge Mann sich uneinsichtig und zunehmend aggressiver zeigte und seine Personalien nicht angeben wollte, rückten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen zum Bahnhof aus, um den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bei einem Fluchtversuch über die Bahngleise verletzte sich der 21-Jährige am Bein, zudem zeigte er in der Folge weiterhin starke Stimmungsschwankungen. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen.

Sigmaringen

Bei Kontrolle Einsatzkräfte beleidigt

Als Rassisten hat ein 18-Jähriger die Einsatzkräfte der Polizei bezeichnet, als er von diesen am Mittwochnachmittag am Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Er wird nach der Kontrolle, die ansonsten keine Auffälligkeiten ergab, wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Sigmaringen

Verdächtiger macht sich an Pkw zu Schaffen

Von einer Kamera wurde ein 40-Jähriger aufgezeichnet, der am Mittwochmorgen in der Lauchertstraße einen Carport betreten und einen Pkw dahingehend überprüft hat, ob dieser verschlossen ist. Als er ohne Erfolg blieb, flüchtete der Mann. Nachdem die Eigentümer Anzeige wegen versuchten Diebstahls erstattet hatten, konnte der Verdächtige von Einsatzkräften im Stadtgebiet identifiziert und kontrolliert werden.

Herbertingen

Getränke- und Kaffeeautomat aufgebrochen

Zwei Getränke- und Kaffeeautomaten haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in einem Betrieb in der Oberen Bergenstraße aufgebrochen. Die Täter stiegen über den Zaun des Geländes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle samt Büro. Der Wert des erlangten Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der L 286 zwischen Habsthal und Krauchenwies die Spiegel zweier entgegenkommender Pkw gestreift haben, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Während einer der Unfallbeteiligten anhielt, um den Schaden in Höhe von rund 500 bis 1.000 Euro zu regulieren, fuhr der zweite Beteiligte einfach in Richtung Krauchenwies weiter. Der Unbekannte dürfte mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Insbesondere der Fahrer eines weißen Pkw, der hinter dem Unbekannten in Richtung Krauchenwies fuhr, könnte möglicherweise entscheidende Hinweise geben.

Herbertingen

Zeugenaufruf nach möglicher Körperverletzung

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nachdem ein 27-Jähriger am Mittwochmorgen angegeben hat, gegen 7.30 Uhr von Unbekannten im Bereich des Rathauses unvermittelt geschlagen worden zu sein. Der Alkoholisierte war vom Bahnhof über die Holzgasse in Richtung Rathaus unterwegs, als er einen Schlag im Rücken verspürt und zu Boden gestürzt sein soll. Zuvor seien dem Mann zwei junge Männer aufgefallen, die hinter ihm liefen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den 27-Jährigen. Personen, die in der genannten Zeit im Bereich Holzgasse / Rathaus unterwegs gewesen sind oder denen im Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Bad Saulgau

Kind stürzt beim Spielen aus Fenster - schwer verletzt

Beim Spielen ist am Mittwochabend ein 10-jähriges Kind in einer Ferienwohnung rund fünf Meter aus dem Fenster gestürzt. Das Mädchen hatte beim "Verstecken Spielen" offenbar selbstständig ein Fenster geöffnet und sich gegen ein Fliegengitter gelehnt, als dieses nachgab. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Kenntnissen nicht. Eine Notfallseelsorgerin übernahm vor Ort die Betreuung der Angehörigen.

