Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach Eierbeschuss auf Oberschule gesucht

Twist (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sechs Eierpaletten (insgesamt 180 Eier) aus einem Verkaufsraum in der Straße "An der Wieke".

In derselben Nacht wurde in Twist die Außenfassade sowie Fenster der Oberschule in der "Flensbergstraße" mit Eiern beworfen.

Des Weiteren wurde gegen 19.45 Uhr eine 18-jährige Pedelecfahrerin, welche die B213 aus Richtung Bawinkel kommend in Richtung Lingen fuhr, aus einem vorbeifahrenden vermutlich schwarzen Mercedes mit einem Ei beworfen. Dieses traf die 18-Jährige gegen den Oberkörper, wobei sie leicht verletzt wurde.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Twist unter der Rufnummer 05936 934500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell