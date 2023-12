Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei wird zu Streitigkeit gerufen

Zu einer Streitigkeit zwischen fünf bis zehn Personen sind am frühen Freitagmorgen mehrere Polizeistreifen in die Obere Breite Straße gerufen worden. Zeugen hatten eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet, von der vor Ort jedoch keiner der vermeintlich Beteiligten etwas wissen wollte. Verletzungen trug offensichtlich ebenfalls niemand davon. Die Beamten konnten nach der Sachverhaltsabklärung wieder abrücken.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote kommen auf zwei Autofahrer zu, die von Beamten des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße und der Bleicherstraße gestoppt wurden. Die beiden Fahrzeuglenker im Alter von 24 und 61 Jahren überschritten bei einem Alkoholvortest den Grenzwert von 0,5 Promille. Sie mussten in der Folge ihre Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchführen, die in beiden Fällen den Verdacht bestätigte.

Aichstetten

Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Alle acht Reifen eines Anhängers hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 0 Uhr und 2 Uhr in der Straße "Langensteig" zerstochen. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen der mutwilligen Beschädigungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aitrach

Auflieger kuppelt aus - mehrere tausend Liter Gülle laufen aus

Mehrere tausend Liter Gülle sind am Donnerstagmorgen aus einem Lkw-Auflieger ausgelaufen, der sich auf der L 314 zwischen Aitrach und Treherz aus noch unbekannten Gründen ausgekuppelt hat. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn nicht unerheblich beschädigt, der Auflieger musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde aufgrund der auslaufenden Gülle, die sich in den angrenzenden Wald verteilte, vom Umweltamt begutachtet. Weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Ebenfalls im Einsatz befand sich die örtliche Feuerwehr. Der insgesamt entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Isny im Allgäu

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Aufgrund eines defekten Rücklichts haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Donnerstagabend in der Leutkircher Straße einen 70 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch schnell heraus, dass das defekte Rücklicht das kleine Problem war. Der Fahrzeuglenker war deutlich alkoholisiert und pustete bei einem Alkoholvortest rund 1,3 Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme seines Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Isny im Allgäu

Jugendrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl, der sich bereits am Donnerstag, den 21.12., gegen 22.15 Uhr im unteren Parkdeck eines Parkhauses in der Lindauer Straße ereignet hat, bittet der Polizeiposten Isny um Hinweise. Wie erst jetzt, bei der Auswertung einer Videoüberwachungsanlage, festgestellt wurde, öffneten zwei bislang unbekannte Jugendliche das Fahrradschloss eines Jugendrades gewaltsam und nahmen dieses mit. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Mountainbike der Marke "Cube". Der Eigentümer ist bislang nicht bekannt. Ein schwarz gekleideter Tatverdächtiger fuhr mit dem Rad weg, sein Komplize, der eine dick gesteppte rosa/pink-farbene Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe trug, saß dabei auf dem Gepäckträger. Hinweise zu den Verdächtigen oder dem Eigentümer des Rades nehmen die Ermittler unter Tel. 07562/976550 entgegen.

Weingarten

Heuballen brennt

Ein Heuballen, der auf einem Feld an der Waldseer Straße brannte, hat am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Während die Wehrleute die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Ballen verhindern konnte, geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von einer zumindest fahrlässigen Brandstiftung aus. Womöglich könnte ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell