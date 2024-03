Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Nachdem sich Einbrecher in der Nacht auf Montag Zugang zu einem Firmengelände in Bad Friedrichshall-Kochendorf verschafften, sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Täter gelangten zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen auf unbekannte Weise auf das Gelände in der Steigerstraße. Dort öffneten die Täter mehrere Fahrzeuge und einen Baucontainer und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Steigerstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Neckarsulm: Mann ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Als ein 22-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Neckarsulm Zigaretten kaufen wollte, wurde er von einem Unbekannten ausgeraubt. Der junge Mann stand um kurz vor 2 Uhr an einem Zigarettenautomaten am Marktplatz, als sich ihm ein Unbekannter näherte, ihn mit einem unbekannten Gegenstand bedrohte und schließlich den Geldbeutel des 22-Jährigen stahl. Der Räuber flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich beim Täter um einen Mann handelte, der während der Tat schwarze Handschuhe trug. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

A81/ Untergruppenbach: Unfall auf der Autobahn

Am Montagmorgen stieß auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach ein Laster mit einem Pkw zusammen. Der 23 Jahre alte Fahrer des Lkws war gegen 9.30 in Richtung des Weinsberger Kreuzes unterwegs, als er unvermittelt von der rechten Spur auf die ganz linke Fahrbahn wechseln wollte. Dabei übersah er vermutlich den dort fahrenden Mercedes eines 43-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer versuchte den Lenker des Lkws noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen und sein Fahrzeug abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Mercedes wurde daraufhin vom Lkw gegen die Mittelleitplanke gedrückt und total beschädigt. Der Schaden daran beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der Schaden am Lkw blieb mit einer Höhe von rund 5.000 Euro vergleichsweise gering. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell