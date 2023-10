Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Steinewerfer am Bahnhof, 5 Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Mindestens fünf beschädigte Fahrzeuge auf dem P + R Parkplatz am Bahnhof March-Hugstetten, sowie eine beschädigte Glastür an einem Gebäude in der nahen Industriestraße gehen auf das Konto eines bislang unbekannten Steinewerfers. Die Tat dürfte sich in der Nacht auf Montag 30.10.2023 ereignet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell