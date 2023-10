Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Private Fahrstunde auf Supermarktparkplatz endet mit Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag 29.10.2023 wollte eine 55-jährige Frau gegen 16:41 Uhr auf einem weitläufigen Parkplatz eines Supermarktes in der Brugesstraße eine private Fahrstunde mit ihrem fabrikneuen E-Auto durchführen. Hierbei verwechselte sie aufgrund der fehlenden Fahrkenntnisse und fehlendem Führerschein das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr Vollgas seitlich gegen eine Betonmauer. Nach ca. 50m endete die Irrfahrt dann in einer Blechgarage, welche hierbei komplett zerstört wurde. Glücklicherweise blieb die Fahrerin sowie der auf dem Beifahrersitz mitfahrende Freund und die auf der Rückbank sitzende Tochter bei dem Unfallgeschehen unverletzt. An dem Pkw der Marke Hyundai entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Die Garage schlägt mit 10.000 EUR zu Buche. Da es sich bei dem Parkplatz um öffentlichen Verkehrsraum handelt wird die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht.

