POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein weißer VW ist vermutlich am Freitag (08.03.2024) durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer in Beckum beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 16.00 Uhr und 09.00 Uhr am Samstag (09.03.2024) an der Sachsenstraße und wurde linksseitig beschädigt. der Schaden fiel am Samstagmorgen auf. Vor Ort wurde ein fremder Autospiegel gefunden, der zu dem beteiligten Pkw gehören könnte. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Beckum: Telefon ...

