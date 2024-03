POL-WAF: Ennigerloh. Opel angefahren

Warendorf (ots) - Der Zusammenstoß mit einem Straßenschild in Ostbevern-Brock hatte zur Folge, dass ein Motorradfahrer am Sonntag (10.03.2024, 15.50 Uhr) durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 47-jährige Mann aus Nottuln fuhr auf der L 811 von Lengerich in Richtung Ostbevern-Brock. Aus noch unklarer Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stieß hier ...

