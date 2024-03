Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zwischen Pkw und Rad

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (08.03.2024, 18.35 Uhr) ein Radfahrer in Sassenberg verletzt worden.

Der 69-jährige Sassenberger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Straße Klingenhagen in Richtung Von-Galen-Straße. Am Kreisverkehr folgte er dem umlaufenden Geh- und Radweg, um auf Höhe der Drostenstraße über die Querungshilfe dem Radweg weiter zu folgen. Eine 24-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Drostenstraße in Richtung Kreisel. Vor der Querungshilfe stoppte sie zunächst verkehrsbedingt. Nachdem sie kurz anfuhr, hielt sie erneut an der Wartelinie. Hier stieß der Radfahrer mit dem stehenden Pkw der jungen Frau zusammen und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 650 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell