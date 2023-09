Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzungen, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl während der Weinwanderung und dem Weinfest in Freinsheim

Freinsheim (ots)

Der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wurde am 23.09.2023 gegen 16 Uhr gemeldet, dass sich circa 15 Personen während der Weinwanderung in Freinsheim in einem dortigen Feldweg schlagen würden. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin nach Freinsheim. Die Schlägerei war nicht mehr im Gange. Es konnten jedoch einige Verletzte angetroffen werden. Die Bilanz dieser Schlägerei sind acht verletzte Personen, wovon zwei Verletzte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Ursache der Schlägerei dürfte in der Alkoholisierung gelegen haben in Verbindung mit einem unterschiedlichen Musikgeschmack der beiden rivalisierenden Gruppen. Bei den beteiligten Personen handelte es sich um Männer in der Altersspanne von 24 - 41 Jahren. Es wurden in diesem Zusammenhang mehrere Strafanzeigen erfasst, unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim erneut über eine Auseinandersetzung in Freinsheim verständigt. Erneut mussten mehrere Beamte die Örtlichkeit aufsuchen. Diesmal gerieten vier Personen aneinander. Der handgreiflichen Auseinandersetzung ist eine Beleidigung zum Nachteil eines 29-Jährigen vorausgegangen. Der 29-Jährige wurde sodann durch die Tatverdächtigen zu Boden geschlagen und durch einen der Tatverdächtigen, noch am Boden liegend, getreten. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-Jährigen, einen 36-Jährigen und einen 41-Jährigen aus Baden-Württemberg. Einer ärztlicher Behandlung bedurfte es vor Ort nicht.

Ferner kam es auf der Weinwanderung in Freinsheim zu einem weiteren Sachverhalt, welcher die Polizei auf den Plan rief. Einem 52-Jährigen wurde hier gegen 17:45 Uhr die Geldbörse aus der Hosentasche heraus entwendet. Die bis dato unbekannte Täterschaft entfernte sich anschließend.

Sollte es weitere Zeugen oder Geschädigte geben, welche zur weiteren Sachverhaltsklärung beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

