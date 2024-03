Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2024 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unfall mit 3,5 Promille

Mit einem Atemalkoholwert, mit dem andere schon längst im Krankenhaus lägen, verursachte eine 34-Jährige am Montagnachmittag bei Adelsheim einen Unfall. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße 292 A unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Opel mit einem Verkehrszeichen. Die Frau steuerte das Fahrzeug schließlich in eine wenige hundert Meter entfernte Haltebucht und wartete auf die Polizei. Die stellte bei der Frau dann auch schnell die wahrscheinliche Unfallursache fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,5 Promille an. Die Frau musste daraufhin ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Schäden am Auto belaufen sich auf rund 3.000 Euro.

