Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW zerkratzt

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

An einem am 11.09.23, in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Lidl abgestellten PKW, BMW, X3 SÜW-Kennzeichen, silbern/grau, wurde die gesamte Fahrerseite mit mehreren Kratzer beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.:0634393340 zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell