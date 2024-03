Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach-Crispenhofen: Weidezaun gestohlen - Zeugen gesucht In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte in Weißbach-Crispenhofen ein Weidezaungerät und mehrere zugehörige Netze. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen an dem Weidezaun entlang des Gemeindeverbindungswegs zwischen Crispenhofen und Diebach zu schaffen und entwendeten diesen. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag rund um den Gemeindeverbindungsweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

