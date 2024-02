Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Burgschwalbach. Einbruch in Wohnhaus

Burgschwalbach (ots)

Am Mittwoch, den 28.02.2024, kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Brennersgraben". Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zum Haus und durchsuchten fast sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch vorher verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell