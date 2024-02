Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigungen in Schrebergärten

Nastätten (ots)

Bereits am Dienstag, den 27.02.2024, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, begaben sich vermutlich mehrere Täter auf die Grundstücke diverser Schrebergärten im Bereich der Webergasse in Nastätten. Dort wurden mehrere Zäune und Schließanlagen beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es konnten aber persönliche Gegenstände und Spuren der mutmaßlichen Täter gesichert werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen.

