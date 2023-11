POL-NB: Diebstahl von Baumstämmen

Neubrandenburg (ots) - Am Freitag den 27.10.2023 kam es in Feldberg zum Diebstahl eines VW Transporters. Im kurzen Zeitraum von 15:00 bis 15:45 Uhr wurde das Fahrzeug von einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Sees "Schmaler Luzin" durch derzeit unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Schaden von geschätzten 8000EUR. Spaziergänger oder andere Personen, welche am Freitagnachmittag relevante oder auffällige ...

mehr