POL-NB: Entwendung eines VW Transporters in Feldberg

Neubrandenburg (ots) - Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" wird in der bundesweiten Kampagne der Tag des Einbruchschutzes jährlich am Wochenende der Zeitumstellung genutzt, um die Bevölkerung zum Thema Einbruchschutz zu informieren. Mit Beteiligung der regionalen Fachfirmen, z.B. Schlüsseldienste und Einbruchschutzfirmen will auch die Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg ...

mehr