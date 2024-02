POL-FR: Rickenbach: Sportwagen kommt von Straße ab - Mitfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 03.02.2024, ist in der Wehratalstraße in Wehr ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad gestürzt. Gegen 14:20 Uhr war der 16-jährige alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Seine 125er Maschine touchierte zunächst einen Bordstein, rutschte dann über die Straße gegen eine Mauer. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Die Mauer wurde nicht beschädigt. Der Sachschaden am Leichtkraftrad ...

mehr