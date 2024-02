POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Frau mit Pfefferspray angegriffen haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Der am 31.01.2024 verunglückte Rollstuhlfahrer ist am 02.02.2024, gegen 22.50 Uhr unter Monitorbedingungen in einem Krankenhaus verstorben. Erstmeldung: Freiburg Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, gegen 16:15 Uhr wurde von mehreren Passanten eine vermeintlich leblos im Wasser der Elz ...

mehr