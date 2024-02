Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Diebstahl aus Garage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 02.02.2024 auf Samstag, 03.02.2024 wurde von Unbekannten verschiedenen Gegenstände aus einer Garage in der Katzenlohstraße entwendet. Neben einem Fahrrad der Marke Kellys wurden zwei Bohrmaschinen der Marken Makita und Bosch sowie zwei Trennschleifer entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr am Morgen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Katzenlohstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell