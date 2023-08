Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Knallgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Worms (ots)

Am Dienstagabend wurden gegen 22:15 Uhr mehrere Knallgeräusche vermeintlich ausgehend von einer Bar in der Gaustraße gemeldet. Dies löste einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen der Wormser Polizei aus. Ein möglicher Ursprung der Geräusche konnte nicht ermittelt werden. Auch eine Absuche nach Gegenständen oder Spuren, welche die Knallgeräusche erklären könnten, verlief ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

