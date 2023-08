Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Straßenverkehrsgefährdung in Worms-Wiesoppenheim

Worms-Wiesoppenheim (ots)

Am 13.08.2023 gegen 19:30 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine 53-Jährige PKW-Fahrerin in der Theodor-Storm-Straße in Worms-Wiesoppenheim, die sehr starke Schlangenlinien und beinahe gegen die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge fuhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Als die 53-Jährige kurzzeitig anhielt, konnten sie die Weiterfahrt der augenscheinlich stark alkoholisierten Fahrerin unterbinden, indem sie ihr den Fahrzeugschlüssel abnahmen und an die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten übergaben. Bei der Fahrerin konnten deutliche Ausfallerscheinungen aufgrund ihres Alkoholkonsums festgestellt werden. Einen Atemalkoholtest lehnte sie ab.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihr droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Zudem muss die Fahrerin im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Sollten Sie zur o.g. Zeit in Worms-Wiesoppenheim von der Autofahrerin gefährdet oder gar geschädigt worden sein melden Sie sich bitte bei der PI Worms unter der 06241/852-0 oder per Mail an die piworms@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell