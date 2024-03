Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Einbruch in Fitnessstudio - Polizei bittet um Hinweis!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch, 27.03.2024, Zutritt in ein Fitnessstudio in der Peter-Krauseneck-Straße. Durch eine Hintertür drangen der oder die Täter über einen Kursraum ins Studio ein und entwendeten mehrere Packungen und Dosen mit Proteinpulver, eine Musikbox sowie Geld aus der Kasse. Wieviel Geld in der aufgebrochenen Kasse war, ist unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr morgens. Das Polizeirevier Schopfheim (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum und Bereich gemacht haben, sich zu melden.

