Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnwagen aufgebrochen

Greiz (ots)

Berga/Elster. In der Zeit zwischen dem 22.01.2024 und dem 28.01.2024 wurde durch einen unbekannten Täter der Wohnwagen eines 57-jährigen Mannes aufgebrochen, welcher Am Stausee in Albersdorf abgestellt war. Der Täter beschädigte dabei eine Fensterscheibe des Wohnwagens und durchwühlte diesen. Da der Täter scheinbar nichts fand, was er entwenden konnte, blieb es bei dem entstandenen Sachschaden von ca. 500 Euro. (BF)

