LPI-G: Auseinandersetzung mit Messer - Täter festgenommen

Greiz (ots) - Greiz. Am 28.01.2024 gegen 16:20 Uhr teilte ein Bürger der Polizei mit, dass zwei Kinder auf der Tanndorfbrücke herumklettern und an den Gleisen spielen. Durch die sofort eingesetzten Beamten konnten zwei 14-jährige Mädchen festgestellt werden, welche zwischenzeitlich neben einem einfahrenden Zug am Gleisbett sich aufhielten. Die Mädchen wurden zur Dienststelle verbracht und an Erziehungsberechtigte ...

