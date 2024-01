LPI-G: Gefährliches Spiel auf den Gleisen

Greiz (ots) - Seelingstädt. Zwischen dem 27.01.2024 und dem 28.01.2024 drangen unbekannte Täter in die Gartenanlage Am Erlenbach in Seelingstädt ein und verursachten Sachschäden in Höhe von ca. 2500 Euro. Durch die Täter wurde das Vereinsheim aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe eines niedrigen 3-stelligen Betrags entwendet. An fünf weiteren Gartenlauben brachen die Täter die Türen auf und durchwühlten das Laubeninnere. Derzeit sind keine weiteren Stehlschäden ...

