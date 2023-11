Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Dieselkraftstoff aus abgestellten Fahrzeugen entwendet

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche, von Montag, 20.11., bis Montag, 27.11., haben unbekannte Täter auf einem Firmenparkplatz eines Lebensmittellieferanten an der Straße "An der warmen Steig" an zwei dort abgestellten Fahrzeugen den Dieselkraftstoff entwendet. Zu diesem Zweck bohrten die Täter die Kunststofftanks der Fahrzeuge an und ließen den Kraftstoff in entsprechende Behältnisse ab. Insgesamt wurden so etwa 150 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Zusammen mit dem an den beiden Fahrzeugen verursachten Sachschaden beläuft sich der Gesamtschaden für die Firma auf rund 1000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0 entgegen.

