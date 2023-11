Polizei Düren

POL-DN: Sprinter geklaut

Düren (ots)

In der Nacht von Dienstag (31.10.2023) auf Mittwoch wurde in der Willi-Bleicher-Straße in Birkesdorf ein Sprinter eines Omnibus-Unternehmens entwendet.

Um 05:50 Uhr bekam der Geschädigte aus Düren eine Textnachricht von einem ehemaligen Kollegen. Diesem war ein gelber Sprinter mit der Firmenaufschrift des Unternehmens entgegengekommen. Allerdings fuhr dieser ohne Licht und zu schnell und der Zeuge fragte sich, ob der Wagen eventuell geklaut wurde. Als der Geschädigte auf dem Firmenparkplatz nachschaute, erhärtete sich dieser Verdacht: Beide Schlüssel zum Wagen lagen noch im Büro aber das Fahrzeug fehlte.

Der Sprinter trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-NB111. Die Tatzeit lässt sich auf die Zeit zwischen Dienstag, 20:50 Uhr, und Mittwoch, 05:50 Uhr, eingrenzen. Zeugen werden geben, sich mit Hinweisen unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell