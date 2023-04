Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt drei Männer fest - Nach zwei Männern wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen eines Körperverletzungsdeliktes und des Erschleichens von Leistungen gefahndet

Aachen (ots)

Am Donnerstag hat die Bundespolizei im Rahmen von Präventionsstreifen am Hauptbahnhof Aachen 2 Männer festgenommen. Beide wurden mit Haftbefehlen des Amtsgerichtes Bitburg und der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht. Ein weiterer Mann wurde in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Aachen-Köpfchen gefasst.

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen 51-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Aachen aufmerksam. Der Betreffende war stark alkoholisiert und wurde von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten sie einen Haftbefehl des Amtsgerichtes Bitburg wegen Beleidigung in drei Fällen fest. Des Weiteren bestand noch eine Fahndungsausschreibung des Amtsgerichtes in Trier wegen Diebstahls. Die Person wurde festgenommen und zur Wache verbracht. Hier eröffneten die Beamten den Haftbefehl und lieferten ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ein.

Gegen zwei weitere Personen, einem 27-jährigen Deutschen und einem 28-jährigen Mann aus dem Kongo, bestanden jeweils ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen des Erschleichens von Leistungen und eines Körperverletzungsdeliktes. Der 27-Jährige konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von über 500,- Euro nicht zahlen und muss jetzt ersatzweise eine 35-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

Der 28-Jährige konnte durch Zahlung einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro seine ersatzweise verhängte Gefängnisstrafe im letzten Moment noch abwenden. Im Anschluss der Zahlung der Geldstrafe konnte er seine Reise fortsetzen.

