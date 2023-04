Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefährlich über die Gleise abgekürzt und Mann Zahn ausgeschlagen: Bundespolizei sucht Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nachdem ein junger Mann aus Lohmar mitten in der Nacht (14. April) seinen Zug verpasst hatte, bat er am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen Unbekannten um Hilfe. Als Reaktion überquerte er die Gleise und schlug so heftig auf den 18-Jährigen ein, dass dieser einen Zahn verlor. Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf und sucht nach Zeugen.

Gegen 01:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Köln über eine Körperverletzung am Bahnhof Messe/Deutz informiert. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen 18-Jährigen, der an der Lippe blutete. Der Mann aus Lohmar gab an, dass er die S-Bahn Richtung Siegburg verpasst hätte und daraufhin einen Unbekannten am Nachbargleis fragte, wann der nächste Zug fahren würde. Nach kurzem Streitgespräch soll der Mann in den lebensgefährlichen Gleisbereich gestiegen und zu ihm hinübergelaufen sein. Unvermittelt soll er dem Deutschen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und dabei einen Zahn ausgeschlagen haben. Anschließend trat der Unbekannte auf sein Opfer ein und schubste ihn mehr noch in den Gleisbereich. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen noch am Bahnhof, die Einsatzkräfte der Bundespolizei fertigten Lichtbilder. Sichergestellte Videoaufzeichnungen bestätigten die Aussagen des 18-Jährigen, der Tatverdächtige konnte unerkannt vom Bahnhof flüchten. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf und sucht nun nach Zeugen:

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen?

Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell