LPI-G: Moped fuhr auf

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 28.01.2024 zwischen 11:45 und 17:45 Uhr wurde in der Ortsdurchfahrt Bünauroda die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden 134 Verstöße festgestellt. 104 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld und 30 mit einem Bußgeld rech-nen. Ein Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Schnellster war ein Opel mit 91 km/h. (JW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

