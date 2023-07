Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 18-Jähriger kommt von der Straße ab - Auto überschlägt sich (13.07.2023)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen Schömberg und Neukirch ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 18 Jahre junger Mann war gegen 20 Uhr mit einem VW Polo auf der B 27 von Schömberg in Richtung Neukirch unterwegs. Auf der Strecke kam der Autofahrer mit seinem Wagen zu weit nach rechts. In der Folge übersteuerte der junge Fahrer woraufhin der VW ins Schleudern geriet, rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 18-Jährige sowie sein 16 Jahre junger Beifahrer verletzten. Ein Rettungswagen brachte die beiden jungen Männer in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den beschädigten Polo. An dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstand.

