Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Festnahme nach schwerem Bandendiebstahl

Werne (ots)

Bei einem schweren Bandendiebstahl auf dem Autohof an der Nordlippestraße konnte in der Nacht zu Dienstag (07.11.2023) ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Gegen 2.15 Uhr hörte ein 38-jähriger LKW-Fahrer aus Polen, der in seinem Fahrzeug schlief, plötzlich verdächtige Geräusche. Im Außenspiegel konnte er vier Personen mit Warnwesten sehen, die sich an seiner Ladefläche zu schaffen machten. Sie trugen Pakete seines LKW zu einem anderen, in der Nähe stehenden LKW. Der 38-Jährige folgte den Männern unauffällig und verständigte dann die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten im LKW der Tatverdächtigen eine Person antreffen und festnehmen. Weitere Tatverdächtige konnten im Tatortbereich nicht mehr festgestellt werden.

Der LKW mit Sattelanhänger der Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Es befanden sich vermutlich entwendete und zu anderen Fahrzeugen gehörende Kennzeichen daran. Die entwendete Ware, mehrere Pakete mit Lautsprechern, wurde ebenfalls sichergestellt.

Der Festgenommene, ein 36-jähriger albanischer Staatsbürger, wurde im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Autohofes in der Nacht zu Dienstag bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

