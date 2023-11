Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit einem Kind

Schwerte (ots)

Am Montag, 06.11.23 kam es in Schwerte in der Straße "Im Bohlgarten" zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind.

Gegen 13:20 Uhr war eine 10-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad unterwegs. Während der Fahrt kollidierte das Kind mit einem E-Roller, der mit zwei Mädchen besetzt gewesen sein soll. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Die unbekannten Nutzerinnen des E-Rollers entfernten sich daraufhin von der Unfallstelle in Richtung Sonnenstraße.

Wer Angaben zu den beiden gesuchten E-Roller-Fahrerinnen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden. Die Rufnummer lautet: 02304 - 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

