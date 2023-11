POL-UN: Kamen - Kamener fällt bei Trunkenheitsfahrt mit Schlangenlinien auf

Bergkamen (ots) - Am 05.11.2023 gegen 17:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen die Erich-Ollenhauer-Straße in Bergkamen-Oberaden in Fahrtrichtung Lünen. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Eine anfänglich angenommene Lebensgefahr bestätigte sich ...

