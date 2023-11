Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannter fährt gegen Straßenschild und flüchtet anschließend

Schwerte (ots)

Ein unbekannter Fahrer ist am Samstagabend (05.11.2023) um 23.15 Uhr gegen ein Straßenschild der Heidestraße im Kreuzungsbereich zur Römerstraße gefahren.

Ein Anwohner hörte einen lauten Knall, konnte aber kein Fahrzeug mehr am Unfallort feststellen. Lediglich abgerissene Kunststoffteile und ein verbogenes Straßenschild deuteten noch auf einen Unfall hin. Während der Zeuge zurück in seine Wohnung ging und die Polizei informierte, bemerkte er einen verdächtigen weißen PKW-Kombi.

Dieser fuhr zweimal auffällig langsam an der Unfallstelle vorbei. Beim zweiten Mal hielt er an, der Fahrer stieg kurz aus und entfernte sich anschließend mit dem PKW in Richtung Römerstraße. Die Kunststoffteile konnten nun nicht mehr festgestellt und gesichert werden. Eine Fahndung nach dem weißen PKW verlief negativ.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise zum Fahrer oder einem beschädigten weißen PKW-Kombi bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

