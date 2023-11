Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einem 11-jährigen Schüler

Unna (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem 11-jährigen Schüler sucht die Polizei Zeugen.

Am Montag, 06.11.23 befuhr der Junge um 7:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Hardenbergstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dabei wurde er von einem roten PKW, vermutlich ein SUV überholt. Dabei sei er so nah an dem Kind vorbeigefahren, dass er den Lenker des Fahrrades berührte. Dadurch stürzte der 11-Jährige und verletzte sich leicht.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Die Rufnummer lautet: 02303 - 921 3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell