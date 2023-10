Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231020.2 Kiel: Verkehrskontrollen im Kieler Stadtgebiet

Am Dienstag und Mittwoch fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende und Fahrende mit Elektrokleinstfahrzeugen statt. Neben diversen geahndeten Verstößen, fielen aber auch die vielen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, die alles richtigmachten.

Am Dienstag, 17.10.23, in der Zeit von 06:30 bis 14:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte der Polizeistation Dietrichsdorf an vier Kontrollorten, in Wellingdorf Höhe "Alte Schwentinebrücke", im Wehdenweg, an der Kreuzung Wischhofstraße / Schönberger Straße und an der Kreuzung Klausdorfer Weg / Werftstraße. Von 14 kontrollierten Radfahrenden und Fahrenden von Elektrokleinstfahrzeugen verwarnten die Beamtinnen und Beamten 2 wegen Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung. Hier wurden insgesamt vier Rotlichtverstöße durch Radfahrende und ein Rotlichtverstoß durch einen Pkw-Fahrer festgestellt. Insgesamt fiel auch bei dieser Kontrolle auf, dass der überwiegende Teil der Fahrräder in einem sehr guten Zustand war. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer trugen einen Fahrradhelm und eine zusätzliche Warnweste, um auch in der Dunkelheit gut erkennbar zu sein.

Am Mittwoch, 18.10.23, in der Zeit von 08:00 bis 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte des 2. Polizeireviers Kiel in der Innenstadt Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Elektrokleinstfahrzeuge. An den vier Kontrollorten Holstenstraße, Raiffeisenstraße, Sophienblatt und Kaistraße stellten sie dabei 59 Verstöße fest. 27 Radfahrende fuhren verbotswidrig durch die Fußgängerzone, 15 Radfahrende nutzten den Gehweg. Zudem stellen die Beamten fünf Rotlichtverstöße durch Radfahrende fest. Zwei Fahrradfahrer wollten sich der Verkehrskontrolle entziehen, konnten aber durch Kollegen der Fahrradstaffel des Polizeibezirksreviers eingeholt und kontrolliert werden.

Insgesamt fiel auch bei allen Kontrollen auf, dass der überwiegende Teil der Fahrräder in einem sehr guten Zustand war. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer trugen einen Fahrradhelm und eine zusätzliche Warnweste. Auch die vorhandenen Beleuchtungseinrichtungen sind positiv zu erwähnen.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

